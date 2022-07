LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

22 de Julio

El Espíritu Santo no hace su obra maravillosa solamente en las personas que son dóciles desde niños, o que toda su vida han llevado un comportamiento normal. Él también nos sorprende haciendo maravillas en los grandes pecadores. Por eso es bueno que hoy recordemos a María Magdalena, la gran pecadora convertida.

María Magdalena fue la primera en encontrar el sepulcro vacío y en ver al Señor resucitado. Fue testigo privilegiada de Cristo vivo.

Así como Jesús se encontró a solas con la samaritana (Juan 4), cuando resucitó quiso encontrarse a solas con María Magdalena. La vida cristiana es un encuentro permanente con el Señor resucitado. Él visita con su luz la pobre existencia de cualquier ser humano, esté donde esté, no importa donde; para que nadie pueda decir que no es tenido en cuenta, o que ha sido olvidado por Jesús.

María Magdalena, que había sido despreciada por sus muchos pecados, debe ser testigo de su resurrección, debe transmitirlo a los apóstoles.

Aquella mujer apasionada, cautivada, embelesada por el Maestro, aprenderá a gozar de esta nueva forma de encuentro que Jesús le ofrece y se entregará completamente a él. Según una vieja tradición, María Magdalena, cansada del mundo que la había esclavizado, se fue al desierto a vivir sólo para el Resucitado. Si no es verdad, es un bello símbolo del poder del amor verdadero que el Espíritu Santo derrama en nuestras vidas.

Pidamos al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas como lo hizo con María Magdalena. Quizás no tengamos los mismos pecados que ella tuvo, pero seguramente tenemos otros, y el Espíritu Santo quiere transformarlo todo.

PILDORAS DE FE🌾

En este momento, pide al Dios resucitado que te llene de su paz y de su amor y te haga sentir que puedes ser feliz. Tienes que pensar en todo lo bueno que tienes, Dios te lo ha dado y con eso te demuestra que no te ha dejado ni un segundo, ha estado siempre contigo. Dios calla, pero nunca olvida, que no te quede ninguna duda de que Él sigue obrando en tu vida y pronto te dará la respuesta que esperas a esa situación que te perturba la mente y el corazón. El Señor enviará su Bendición sobre ti y sobre todo lo que hagas y te hará vivir feliz. Que Él sea tu fuerza, tu escudo y tu apoyo ¡Confía!