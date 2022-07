LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

30 de Julio

«Ven Espíritu Santo. Hoy es un día más, pero quiero vivirlo como si fuera el último, como si fuera el único. No quiero desperdiciar este don maravilloso de un día de vida, no quiero desaprovechar este regalo de amor.

Dame la gracia de pasar un buen día, soportando con paciencia las dificultades, los límites, las contrariedades, y disfrutando a pleno cada experiencia agradable, reconociendo la nobleza de cada ser humano, y descubriendo tu presencia en cada instante.

Ven Espíritu Santo, para que no angustien demasiado los problemas, los dolores, las situaciones imprevistas. Ayúdame a aprender algo bueno de todo eso.

Dame la capacidad de adaptarme dulcemente a todo, para seguir caminando con calma y esperanza.

Ven Espíritu Santo, y regálame un buen día.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

No importa lo que haya pasado, o las veces que te equivocaste, todos cometemos errores, y al mismo tiempo todos tenemos oportunidades para corregirlos. Hoy, es ese día que te regala el Señor, pues Él siempre quiere lo mejor para tu vida. No te rindas. Durante este día ten presente esta Palabra de vida que te regala Dios: “Aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas, mi amor no se apartará de ti, mi alianza de paz no vacilará, dice el Señor, que se compadeció de ti” (Isaías 54,10) ¡Ánimo! Con Dios de tu lado no quedarás defraudado. Amén