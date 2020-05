LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO

13 de Mayo

«Ven Espíritu Santo, mira todas esas emociones que a veces se sublevan en mi interior. Mira mis nerviosismos, mis arranques de ira, mis reacciones de agresividad, todas las veces que me indigno y me resiento por las cosas que me dicen, o por los errores y las imperfecciones de los demás.

Ven como lluvia mansa a refrescar mi interior, para que no me queme y me enferme a causa de esas tensiones. Ven como brisa tibia que acaricia y devuelve la calma, ven como música suave que me relaja por dentro, ven como amor y ternura que me ayuda a comprender a los demás.

¿Para qué quiero esos nerviosismos y resentimientos? Ayúdame a usar mis energías para cosas buenas, porque no quiero desgastarme en lamentos y angustias sin sentido.

Ven Espíritu de armonía y de serenidad. Ven, para que siempre elija el amor, el diálogo y la amistad. Ven, para que sepa reaccionar con amor, para que pueda vencer el mal con el bien. Porque el amor es siempre el mejor camino.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PÍLDORAS DE FE 🌿

Aunque a veces sientas el silencio de Dios, ÉL no te ha dejado ni te dejará jamás, su promesa de estar contigo sigue siendo real y cercana ¿A que temerás? Tú puedes ver tus propósitos cumplidos, solo confía en el poder de Dios y sé valiente ¡No te rindas! Camina hoy por la senda de la Fe y no te detengas, porque, cuando la FE aparece, el miedo y la duda se desvanece, cuando el valor se hace presente, el temor escapa