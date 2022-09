LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

4 de Septiembre

Recordemos que la mejor manera de prepararnos para el futuro es vivir bien el presente. No sabremos amar en el futuro si hoy no amamos, a estas personas concretas, en estas circunstancias que nos tocan vivir. No seremos personas alegres mañana si no intentamos encontrar hoy, aunque sea una pizca de alegría, en este momento que nos toca vivir. No sabremos disfrutar mañana, si hoy al menos no hacemos lo posible para gozar de las pequeñas cosas.

Que el futuro no nos encuentre vacíos. Para eso, hay que detenerse a invocar al Espíritu Santo pidiéndole que venga a derramar cosas buenas en la vida que estamos viviendo ahora. De esa manera, si ahora aprendemos a vivir un poco mejor, eso nos hará fuertes y nos preparará para vivir un futuro más bello y lleno de cosas buenas.

Con el Espíritu Santo podemos preparar el futuro viviendo con ganas este día.

PILDORAS DE FE🌾

Persevera siempre con alegría para cumplir con esos propósitos especiales para lo que Dios te ha creado. Confía en sus manos amorosas y encomiéndale todos tus proyectos. Él te sostendrá, te impulsará y te ayudará a salir adelante en medio de la tormenta. ¡Ánimo!