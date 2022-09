LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

22 de Septiembre

«Ven Espíritu Santo, y enséñame a esperar.

Porque las cosas que deseo no llegan rápidamente, enséñame a esperar.

Porque no puedo pretender que los demás cambien de un día para el otro, enséñame a esperar.

Porque yo mismo voy cambiando muy lentamente, enséñame a esperar.

Porque la vida tiene sus estaciones y todo llega a su tiempo, enséñame a esperar.

Para que acepte que no estoy en el cielo sino en la tierra, enséñame a esperar.

Para que no le exija a este día lo que no me puede dar, enséñame a esperar.

Para que reconozca que el mundo no puede estar a mi servicio, enséñame a esperar.

Ven Espíritu Santo, y enséñame a aceptar que muchas cosas se posterguen, para que valore lo que la vida me propone ahora, aunque sea pequeño, aunque parezca poco.

Ven Espíritu Santo, enséñame a esperar.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

¿Cómo está tu fe ahora? ¡CONFÍA EN DIOS!, espera en Dios, pon esa esperanza en su poder. Te invito a no desistir de tus sueños, a dejarte conducir por el fuego del Espíritu Santo. Levántate cuantas veces sea necesario. Sé valiente y no te rindas jamás.