LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

30 de Septiembre

Nosotros buscamos al Espíritu Santo, no solamente para vivir bien, sino también para santificarnos, para llegar a lo más alto de la vida espiritual. Ofrezcámonos al Espíritu Santo, hagamos una profunda consagración de nuestras vidas, para que él nos trasforme completamente. Expresemos este deseo con las palabras de Dom Vandeur:

«Espíritu Santo, amor unitivo del Padre y del Hijo,

fuego sagrado que Jesucristo nuestro Señor trajo a la tierra,

para quemarnos a todos en la llama del eterno amor.

Te adoro, te bendigo, y aspiro con toda el alma a darte gloria.

Con este fin, te hago esta ofrenda con todo mi ser,

cuerpo y alma, espíritu, corazón, voluntad,

fuerzas físicas y espirituales.

Me doy a ti y me entrego tan plenamente

como le sea posible a tu gracia,

a las acciones divinas y misericordiosas

de ese amor que eres tú, en la unidad del Padre y del Hijo.

Llama ardiente e infinita de la Santísima Trinidad,

deposita en mi alma la chispa de tu amor,

para que la llene hasta desbordar de ti mismo;

para que transformada por la acción de tu fuego en caridad viva,

pueda, con mi sacrificio, irradiar luz y calor

a todos los que se me acerquen.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Si sigues creyendo que no vas a poder, nada lograrás. Tener miedo es humano, dejarse arrastrar por él, es olvidarse que Dios está contigo. Muchas cosas de tu pasado y de tu presente, son una preparación que Dios permitió para que pudieses alcanzar mayores sueños y ser antesala a tu ÉXITO. Entiende que cuando los problemas se multiplican, cuando todo parece derrumbarse, es allí, en donde debes recordar el inmenso poder de Dios. No permitas que la fe se te apague ni que la esperanza muera. Prepárate porque lo bueno está por venir si te fías de Dios. Confía en sus promesas sobre ti, vendrán buenas noticias a tu vida y podrás disfrutar en abundancia porque Dios te ama mucho. ¡Créelo! Que los Santos Arcángeles te cuiden y te protejan de todo mal. Amén