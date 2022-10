LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

5 de Octubre

«Ven Espíritu Santo, devuélveme la sonrisa.

Los años me han ido quitando la alegría interior, el gusto de encontrarme con la gente, el entusiasmo ante las cosas nuevas. Necesito que vuelva a brotar espontáneamente la sonrisa.

Esa sonrisa sincera, no fingida, que expresa el gusto de vivir y de convivir. Esa sonrisa que manifiesta la esperanza interior, verdadera, real.

Ven Espíritu Santo, para que vuelva a nacer mi sonrisa. Esa sonrisa de los que creen en la vida y en el amor. La sonrisa de los que se dejan querer por Dios, porque saben que ese amor es sano, es bueno, es auténtico y feliz; porque saben que ese amor nunca nos falta, nunca nos abandona.

Ven Espíritu Santo, y en este preciso momento aplaca mi negatividad, sana mi tristeza, ayúdame a relativizar todo lo que me inquieta. Muéstrame que la vida vale la pena, que es posible comenzar algo bello. Para que en este preciso momento, pueda regalarte una sonrisa.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

¿Por qué te desanimas? ¿Por qué te preocupas y te llenas de angustia?, tu esperanza debes ponerla siempre en Dios. Recuerda que Dios es experto en cambiar tus fracasos en victorias y su amor es incondicional y fiel.