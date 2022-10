LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

25 de Octubre

Dice el Evangelio que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, porque el Padre Dios «le da el Espíritu sin medida» (Juan 3,34). Sin medida, y eso significa que Jesús está repleto del fuego, la luz y el poder del Espíritu Santo. Todo su ser desborda de vida, de amor y de belleza, porque él posee el Espíritu sin medida.

Imaginemos a Jesús feliz por esa presencia plena y desbordante del Espíritu en su corazón, imaginemos cuánta libertad, cuánta alegría, cuánta fuerza había en él cuando predicaba, cuando hacía milagros, cuando iba por todas partes derramando amor.

Y pidámosle que abra su corazón, para que de esa plenitud también nosotros podamos recibir cada día más el Espíritu Santo. Porque lo necesitamos para vivir mejor.

PILDORAS DE FE🌾

Ten Fe! No te desesperes ni te desanimes. Confía en que Dios es sumamente PODEROSO para cambiar situaciones contrarias y complejas que están llenando de angustias tu vida. Reza ahora con toda tu fe: «Señor, pongo mi confianza en Ti. Bajo tu sombra me resguardo, eres mi protección y amparo, eres mi escudo impenetrable y mi trampolín de gracias hacia la victoria. Eres mi refugio seguro y ya no tengo nada que temer». AMÉN, AMÉN, AMÉN.