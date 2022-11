LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

4 de Noviembre

Los dones del Espíritu Santo están tomados del texto de Isaías 11,2, donde habla del Mesías, y dice que “reposará sobre él el espíritu de Yahvé: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Yahveh”. Como en el versículo 3 se repite el temor, algunas traducciones colocan “piedad”, y así tenemos los famosos siete dones.

Son los dones que han estado en plenitud en Jesús, porque él tenía “el Espíritu sin medida” (Juan 3,34). Y son los dones que el Espíritu Santo derrama también en cada uno de nosotros para impulsarnos a vivir de una manera diferente. Con estos dones, el Espíritu Santo nos sostiene y nos empuja para que podamos practicar con más agilidad las virtudes cristianas y para que lleguemos a la plenitud de la santidad.

Pidámosle al Espíritu Santo que desarrolle cada vez más esos dones en nuestra vida, de manera que podamos parecernos cada vez más a Jesús, para que se nos haga espontáneo actuar como Jesús actuaba. En los próximos días reflexionaremos sobre cada uno de estos dones

PILDORAS DE FE🌾

No es casualidad, Dios ha querido que leas este mensaje en este momento. Estas palabras van dirigidas a una persona que la necesita: «¡No te rindas! No desesperes por esa situación problemática ¡Dios obrará para cambiar las cosas a tu favor, su amor y sus consuelos no decepcionan! Por muy dura que sea la situación, Dios puede dirigir tus pasos hacia el TRIUNFO. ¡Créelo!