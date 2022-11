LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

7 de Noviembre

El tercer don del Espíritu Santo es el consejo, que nos permite orientar a los demás y ayudarles a descubrir cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. No se refiere tanto a cosas prácticas, sino a las cuestiones más grandes, que tienen que ver con el sentido de la vida.

Esto nos muestra que el Espíritu Santo no se derrama en nosotros sólo para hacer crecer nuestra intimidad, sino también para el servicio de los demás. Porque nadie crece de verdad en la vida espiritual si no se entrega con generosidad a los hermanos. A la persona profundamente espiritual le interesa mucho ayudar a los demás a crecer y a marchar por el buen camino.

Pero tengamos presente que este don del consejo no se refiere a cualquier consejo, sino a las cosas más profundas de la vida. Es ante todo la capacidad de motivar a los demás para ser fieles a Dios en el camino de su existencia.

PILDORAS DE FE🌾

¿Te vas a dejar destruir por ese problema que es NADA en comparación ante el poderío de DIOS? No te enfoques en lo mal que estás ahora, sino en el bienestar y la felicidad que Dios pondrá en tu vida. Dios te bendecirá GRANDEMENTE ahora si así lo crees con el corazón. Ese problema que enfrentas quedará hecho nada, no te dañará ni te destruirá, confía que así será, porque Dios irá delante de ti protegiéndote, consolándote, amándote y dándote las fuerzas para crecer, superarte y salir victorioso. Amén