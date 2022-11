LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO 💫

13 de Noviembre

No hay nada mejor para nosotros que confiar en el Espíritu Santo; pero de verdad, no de la boca para afuera.

La verdadera confianza es una fuente de libertad, de fuerza y de entusiasmo. No es algo que nos deja quietos, pasivos. Todo lo contrario. Confiar en alguien que nos ama, nos da una gran seguridad para enfrentar las cosas con calma y con eficacia.

Cuando más nos confiamos en el Espíritu Santo, más nos sentimos seguros, protegidos. Es bueno disfrutar de ese sentimiento de protección, y así caminar por el mundo, y así enfrentar la vida.

Porque la protección del Espíritu Santo es también una orientación, una guía que nos conduce por el camino, un brazo que nos apoya y suavemente nos empuja para que avancemos. Nosotros buscamos, nos ocupamos, tratamos de discernir, pero no estamos solos, somos guiados por un consejero seguro. Gracias Espíritu Santo

PILDORAS DE FE🌾

Padre Celestial, fuente del amor mismo, te doy gracias por la vida, por el amor, por la familia, por el trabajo y por todas las bendiciones que hoy me has regalado. Quiero hoy sentirme en tus manos y saber que voy a salir adelante de todas las situaciones complicadas y adversas. Te suplico que me abras caminos para seguir adelante, caminos de paz, de esperanza y de alegría. Bendíceme y derrama todo tu amor y todo tu poder sobre cada una de las personas que en este momento me leen. Y a ti hermano, te digo: “Déjate envolver en la Presencia de Dios, confía, cree y hazte protagonista de los sueños del Señor” ¡Ten fortaleza!