LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

15 de Noviembre

PILDORAS DE FE🌾

Señor mío Jesucristo, sabes que todos los vacíos de mi ser sólo pueden ser llenados por tu gracia y tu presencia. Mis miedos, mis preocupaciones, mis dolores, mis confusiones, sólo pueden encontrar soluciones y sanación en Ti. Gracias, porque sé que siempre estarás conmigo y me ayudarás a que todo me salga bien y harás que todas las dificultades y todos los problemas sean auténticos trampolines que me impulsen a la consecución de los objetivos que tengo en mi vida. Te suplico que seas el escudo que no permita que los malos deseos, las palabras destructivas y las acciones de aquellos que no me quieren, me hagan daño y me hagan sufrir. Cuento con tu presencia que me protege siempre y que me brinda fortalezas para la realización de tantos sueños que tengo y quiero ver realizados. Amén.

El Papa Juan XXIII inició una maravillosa reforma de la Iglesia. Aunque lo eligieron cuando ya tenía una edad avanzada, gracias a él la Iglesia comenzó una gran renovación.

Pero él decía que el autor de esa obra era el Espíritu Santo, que quería transformar su Iglesia. Las primeras noches después de ser elegido, no podía dormir pensando en su tremenda responsabilidad. Entonces se preguntó: “¿Quién guía la Iglesia, yo o el Espíritu Santo?”. Y se respondió: “El Espíritu Santo, por supuesto”. Entonces pudo dormir tranquilo.

Utilicemos sus palabras para invocar al Espíritu Santo, y hagámoslo con la misma confianza que él tenía:

“Espíritu Santo, ven a perfeccionar

la obra que Jesús comenzó en mí.

Que llegue pronto el tiempo

de una vida llena de tu Espíritu.

Derrota toda presunción natural

que encuentres en mí.

Quiero ser sencillo, lleno del amor de Dios,

y constantemente generoso.

Que ninguna fuerza humana

me impida hacer honor

a mi vocación cristiana.

Que ningún interés, por descuido mío,

vaya contra la justicia.

Que ningún egoísmo disminuya en mí

los espacios infinitos de tu amor.

Que todo sea grande en mí.

También el culto a la verdad

y la prontitud en mi deber hasta la muerte.

Que la efusión del Espíritu de amor

venga sobre mí, sobre la Iglesia,

y sobre el mundo entero.

Amén.”