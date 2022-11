LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

16 de Septiembre

Hoy muchas personas buscan la felicidad en la relajación o en la meditación, pero sin amar de verdad a los hermanos. Entonces a veces se sienten bien, pero se están engañando, porque están atrofiando el llamado al encuentro que hay en lo profundo de su ser.

Las relaciones humanas abiertas y generosas son indispensables para una vida sana. Pero la incapacidad de convivir nos alucina en un mundo de fantasía que nosotros mismos creamos, un mundo donde no hay lugar para los que son diferentes y donde sólo existe nuestro propio yo.

Haciendo algunas prácticas y tomando algunas medicinas y productos, nos sentimos un poco aliviados, pero eso sólo llega a la superficie del alma, no llega a la profundidad de la persona, que sigue enferma por dentro.

De ese encierro sólo nos puede liberar el Espíritu Santo, que siempre busca sacarnos fuera de nosotros mismos, que no tolera que nos engañemos en un mundo interior falso y enfermo. Pidámosle con fe y confianza que nos libere de todo egoísmo con la fuerza de su amor. Roguémosle que derrame en nuestras vidas la fuerza sanadora del amor. Porque cuando logramos amar a los demás, eso indica que lo profundo del corazón comienza a sanarse y a liberarse verdaderamente.

PILDORAS DE FE🌾

Haz las cosas bien y con amor. Disfruta lo que Dios nos ha ofrecido en esta vida, vive con alegría e intensidad, porque la vida pasa rápido. Pero eso sí, vive cada día con fe y esperanza. Repite conmigo: “Dios es capaz de hacer cosas nuevas en mi vida, Dios es capaz de rescatarme, de liberarme y de sanarme. Dios todo lo puede”… Pido al Dios de la ternura que derrame gracias abundantes sobre ti y los tuyos, que llegue la paz que tanto necesitas en tu hogar, por el Santísimo Nombre de Jesús. Amén.