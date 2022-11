LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

17 de Noviembre

Ven Espíritu Santo, para que me apasionen los verdaderos valores de la vida y no me deje engañar por los falsos atractivos.

Ven, para que reconozca que un acto de amor vale oro, y que un acto de puro egoísmo no es más que paja y basura.

Ven, para que vea la luz cada vez que recuerde a Jesús, y reconozca las oscuridades de los falsos modelos, que sólo promueven el placer vacío y egoísta.

Ven, para que recuerde que vale la pena entregarse generosamente, y que no vale la pena encerrarse en la melancolía y la vanidad.

Ven, para que no olvide que mi vida no termina en esta tierra, y que estoy llamado a un Reino celestial, donde la felicidad no tendrá fin.

Ven Espíritu Santo, p

PILDORAS DE FE🌾

Ten presente en este momento, que tú eres un hijo de Dios, una persona bendecida que ha sido creada para luchar y alcanzar grandes logros y victorias. No puedes ir por la vida pensando trágicamente en el futuro como si este sólo te va a traer dificultades ¡TEN FE! Dios transformará situaciones adversas en oportunidades. Pide al Señor que te aumente la fe. Te invito en este momento a decirle NO al dolor y la tristeza, a que le grites al desaliento y al desespero que no hay espacio en tu vida donde puedan habitar. Que nadie robe tu derecho a la felicidad, a ser libre y a alcanzar los propósitos y sueños que te has planteado. Escúdate en Dios y Él te cobijará siempre bajo su poder. No hay motivos para perder la esperanza. Dios te dice hoy: «Yo estoy contigo hasta el fin del mundo». «Encomiéndame tus obras y todos tus sueños los verás hecho realidad». ¡Confía! El Señor te bendiga y te de la paz. Amén.

ara que gaste mis energías en cosas buenas, y no las desgaste en los falsos valores.

Amén.”