LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

19 de Noviembre

“Ven Espíritu Santo, sácame del encierro donde me he clausurado, y abre mi vida a los demás.

Derriba las paredes de mi pequeño yo.

Regálame, Espíritu Santo, el don de la disponibilidad.

Hazme disponible para servir.

Hazme disponible para escuchar.

Hazme disponible para compartir.

Hazme disponible para ayudar.

Hazme disponible para acompañar.

Hazme disponible para consolar.

Hazme disponible para alentar.

Hazme disponible para celebrar.

Ven Espíritu Santo, abre mi corazón cerrado, para que no esté siempre pensando sólo en mis necesidades y proyectos, para que aprenda a caminar con los demás, como un verdadero hermano de todos.

Ven Espíritu Santo.

Amén.”

PILDORAS DE FE🌾

¿Atravesando por un momento difícil en tu vida? Repite en este momento: “Gracias, Señor mío, por darme oportunidades nuevas cuando creo que todo está perdido. Te entrego todas las situaciones incómodas y difíciles que estoy atravesando, sé que esos nuevos retos serán para fortalecer y hacer crecer mi fe. Sé Tú, quien me ayude a superarlas con optimismo y valentía. Muchos a mi alrededor vendrán con pesimismo y a decirme que no puedo, pero escondo mis oídos a esas voces grises y me escudo en tu palabra: “Confía tu suerte al Señor, y Él te sostendrá: nunca permitirá que el justo perezca” (Salmo 55,23) Confiado en esas Palabras, pide al Señor su bendición que Él no es un Dios mezquino ni niega a sus hijos la oportunidad de sobreponerse y salir victorioso ¡ÁNIMO!