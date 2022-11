LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

21 de Noviembre

“Ven Espíritu de fraternidad,

porque el Padre Dios quiere a sus hijos unidos como hermanos.

Ven Espíritu de unidad,

porque detestas la división y la enemistad.

Ven Espíritu de hermandad,

porque fácilmente nos dejamos llevar por los rencores,

las envidias, el egoísmo.

Ven Espíritu de caridad,

porque tu amor nos motiva a construir puentes, a tender lazos,

a estrechar las manos.

Ven Espíritu de amor sincero,

para que no se mueran mis sueños de un mundo de hermanos,

de una civilización del amor, de una tierra unida.

Ven Espíritu Santo.

Amén.”

PILDORAS DE FE🌾

Tienes que confiar de que, en las manos de Dios, todo saldrá bien, porque con Dios de tu lado nunca sales perdiendo. Que nadie robe tus sueños, que nadie mate tus ilusiones. Canta alegremente como el Salmista: “¿Por qué voy a desanimarme? Mi esperanza he puesto en Dios. ¡Él es mi Dios y Salvador!” (Salmo 43,5) Te invito a conversar con Dios y decirle: “Señor, gracias por este momento de paz que me regalas. No quiero vivir mi vida sin ganas y sin ánimo. Lléname de esa alegría sincera y de tu paz que da consuelo. Lléname de una rotunda Fe y de un valor sólido, porque cuando esa fe aparece, la duda desaparece, cuando ese valor se hace presente, el temor escapa. Seguro estoy en Ti y sé que no hay problema que pueda sobrepasar tu inmenso poder. Ven y hazme sentir toda tu esperanza y hazme sentir tu protección para no desfallecer ni perder el ánimo.