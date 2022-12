🌾LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO

1 de Diciembre

«Espíritu Santo, tú eres vida, tú eres necesario para mí como el aire que respiro. Te doy gracias por el don de la vida, porque es maravilloso existir. Permíteme respirar contigo, Señor.

Te adoro Espíritu Santo, porque así como el aire me rodea y penetra en mí, así también estoy rodeado por ti, me envuelves con tu presencia, lleno de vida en plenitud y de pura alegría, me penetras con tu gracia y me transformas con tu presencia.

¡Gloria a ti, Señor, Espíritu de vida!

Junto con el aire que sale de mis pulmones, llévate todo lo que no me hace feliz, arroja fuera de mí toda impureza, expulsa todas mis angustias y tristezas, todos mis rencores y malos recuerdos, todo egoísmo y mala intención. Llévate todo Dios mío, y déjame sólo tu gracia, tu vida. Quédate tú invadiendo todo mi ser y reinando en mí con tu gozo en medio de mis tareas.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

A partir de este momento, deja atrás esa sombra de tristeza, levanta tu mirada al Cielo, agradece cada minuto transcurrido de tu vida y aprovéchalo para amar y servir de corazón. Dios es tu paz y tu fuerza. ¿Problemas? ¿Angustias? ¿Preocupaciones? Sí, de seguro los vas a tener, a todos nos ha tocado un poco de eso. El secreto es dejarlo todo en manos de Dios y hacer tu mayor esfuerzo. Rendirse jamás. Por eso, hoy quiero decirte: «Acepta lo que venga con mucha paciencia y pide fortaleza al Señor en todo momento». Deja de lamentarte por los errores del pasado y da un salto de fe. Abre tu corazón y dale la oportunidad a Dios de transformarte por completo a través de las pruebas, pues Él en ti, puede hacer grandes cosas, incluso hasta desconocidas por ti mismo. Permítele al Dios de la renovación hacer una obra original en ti. Ten fe y no desmayes, Dios quiere que te pongas de pie, sigas luchando y no desesperes en las dificultades, pues Él camina contigo. Amén.