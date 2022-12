LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

7 de Diciembre

«Ven Espíritu Santo, amigo, porque contigo puedo compartir mis cosas más íntimas, todas mis inquietudes más secretas. Ven, amigo del alma, porque contigo puedo hablar sobre esas cosas que no me atrevo a decirle a nadie más.

Ven, amigo discreto, porque sé que no divulgarás ningún secreto mío, y todo lo que te diga quedará entre nosotros. Ven, amigo fiel, porque no hay momentos vacíos, donde no esté tu presencia, porque estás siempre.

Ven amigo generoso, porque siempre tienes algo para ofrecerme. Ven amigo compasivo, porque eres el que mejor comprende mis debilidades. Ven, amigo sincero, porque no dejas de decirme lo que más necesito escuchar, aunque a veces me moleste.

Ven, Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE💫

¿Sabes qué? Tú eres muy afortunado de tener a un Padre Misericordioso que te regala siempre momentos especiales para saber hacer más llevadera tu vida. Con Él, todo, fuera de Él, nada. Te invito a pensar activamente en la esperanza en la que Dios nos inunda. “SÓLO DIOS ES NUESTRA ESPERANZA”, en Él podrás encontrar refugio y defensa, que te permitirán nunca darle lugar al miedo, a la idolatría y a las distintas formas del mal. Te aconsejamos que vivas tu fe y te responsabilices como un adulto, pero confía y disfruta siempre como lo hacen los niños, esa será la clave de tu alegría en la vida.