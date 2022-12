LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO

💫

10 de Diciembre

Respiro profundamente, como si el aire fuera un soplo del Espíritu que viene a regalarme nueva vida.

Expulso el aire viciado, lo saco todo afuera hasta que no quede nada, para que con ese aire se alejen de mí todas las impurezas interiores, la tristeza, el cansancio, las tensiones, los malos recuerdos. Me vacío.

Luego aspiro de nuevo con profundidad, recibiendo la vida nueva del Espíritu y la frescura que me alivia.

Poco a poco voy haciendo silencio en mi interior, dejando que se apaguen todos los nerviosismos, que se acallen los pensamientos. Permito que cada parte de mi cuerpo se relaje y se desplome serenamente.

Así, habitado por un profundo silencio, dejo que el Espíritu Santo me diga palabras nuevas, eso que necesito escuchar en este momento de mi vida.

PILDORAS DE FE💫

Señor mío, enséñame a amar como Tú amas, a hacer lo que Tú haces, a obrar como Tú obras y a perdonar como Tú perdonas. Ven y derramas la fuerza de tu amor en mi corazón, que se abra a ti y se llene de confianza. Si quieres, puedes sanarme por dentro o dame la gracia para soportar mis penas con alegría. Ven Espíritu Santo, alcánzame la santidad, regálame tus siete dones o al menos uno para descubrir día a día el plan de amor que tiene el Creador conmigo. Dame la sabiduría para caminar según tu voluntad y ser fiel a tus preceptos. Amén.