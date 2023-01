LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

11 de Enero

«Ven Espíritu Santo, ven a sanar ese mundo de mis emociones.

Mira ese dolor que a veces me carcome el alma, y sánalo.

A veces sufro por el amor que no me dan, por las desilusiones, por las agresiones ajenas, porque a veces no me comprenden, porque no pude comunicarme bien con alguien, porque no me agradecen o no tienen en cuenta mis esfuerzos. No dejes que esos sentimientos me dominen y me quiten la alegría.

Ven Espíritu Santo, toca esas necesidades insatisfechas con tu amor, para que yo no dependa tanto del afecto de los demás. Enséñame a gozar de tu ternura divina, Espíritu de amor, para que mi corazón sea más libre. No dejes que me vuelva esclavo de mis sensaciones y sentimientos que me abruman. Enséñame a disfrutar de tu amor en cada momento, para que la alegría ilumine mi rostro.

Amén.»

PILDORAS DE FE💫

Dios cuida cada uno de tus pasos, ¡no temas! pronto cumplirás tu cometido porque Él quiere verte feliz. Sigue adelante con fe. Sonríe en las buenas y malas, que nada te turbe y te robe la paz, Dios quiere que conserves la calma… ¡Anímate!, ¡No desmayes!, ¡Confía!, Dios no te abandonará, su estilo es ¡SORPRENDERTE! con respuestas inimaginables ¡Créelo!