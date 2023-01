LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

20 de Enero

«Ven Espíritu Santo, y ayúdame a perdonar. Porque a veces recuerdo el daño que me han hecho, y eso alimenta mis rencores y mis angustias.

Ayúdame a comprender a esas personas que me lastimaron, enséñame a buscarles alguna excusa para que pueda perdonarlos. Ven Espíritu Santo, y derrama dentro de mí el deseo de perdonar y la gracia del perdón, porque solo no puedo.

Ayúdame a descubrir que es mejor estar libre de esos rencores y ataduras, y dame tu gracia para liberarme de verdad. Derrama tu paz en todas mis relaciones con otras personas, para que reine el amor y nunca el rencor.

Amén.»

PILDORAS DE FE💫

Dios te ama y Él te quiere bendecir en grande. Confía en su poder sanador. El hecho de que no hayas logrado las cosas como las has planeado, no quiere decir que Dios se ha olvidado de ti. Dios está trabajando en tu vida ahora, ÉI está obrando en tu favor. Dios ha preparado grandes cosas para ti. Dios ha preparado lo mejor. «El Señor te haga triunfar en el momento del peligro». (Salmo 20,2)