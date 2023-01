LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

25 de Enero

Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la conversión de San Pablo. Esa conversión maravillosa ciertamente fue obra del Espíritu Santo, porque sin él un corazón cerrado no puede abrirse. Además, el Espíritu Santo impulsó a San Pablo a predicar el Evangelio con gran entusiasmo.

La predicación del Evangelio está al servicio de un mundo nuevo. Cuando esa predicación es entusiasta, convencida, valiente, confiada, entonces el poder de Jesucristo se manifiesta de maneras variadas, transformando la vida de las personas y de la sociedad.

Si hay un modelo de lo que significa una predicación con poder, ése es San Pablo. Su fervorosa misión apostólica es un modelo del entusiasmo que derrama el Espíritu Santo. Vale la pena leer la descripción que él mismo hace en 2 Corintios 11,26. El libro de los Hechos recoge las tradiciones que se habían difundido sobre los prodigios «poco comunes» que Jesús hacía a través de Pablo (Hechos 19,11-12). Y concluye: «Así, por el poder del Señor, la Palabra se difundía y se afianzaba» (Hechos 19,20).

Recordando a San Pablo, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude para que podamos convertirnos más profundamente y también para que no desgastemos inútilmente nuestras energías y vivamos con ese entusiasmo que experimentó San Pablo.

PILDORAS DE FE💫

No sé qué situación puedas estar viviendo, pero no sé de ninguna cosa que Dios no pueda solucionar. Dios es experto en imposibles y en hacer los sueños realidad ¡Confía! No seas de los que se dan por vencido, debes ser de los que enfrentan los problemas con el auxilio de Dios. Nada podrá doblegar tus aspiraciones y la fuerza que sale de tu corazón. Confía y ten esperanzas. Solicita la asistencia divina del creador. Dios JAMÁS defrauda. Él tiene GRANDES bendiciones preparadas para ti ¡Y son muchas! Dice el Salmo: «Haz del Señor tu delicia, y Él te concederá lo que pide tu corazón» (Salmo 37,4) Este día es una oportunidad para que salgas adelante. No dejes que nada te desanime. ¡Vamos!, deja de sentir lástima por ti, deja de pensar que estás derrotado. Dios camina contigo en este momento, El jamás te abandonará, Él tiene un plan muy próspero para tu vida