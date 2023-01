LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

29 de Enero

En la encíclica «Dominum et Vivificantem» (57), Juan Pablo II invita a invocar al Espíritu que da la vida, para poder enfrentar los signos de muerte y las tentaciones de muerte que hay en el mundo actual.

Hay variadas maneras de elegir la muerte: los excesos, la venganza, la melancolía, el encierro, evadirse con la televisión, con internet, y muchas formas más.

Sería bueno preguntarme qué formas de muerte se han ido metiendo en mi vida, qué esclavitudes me han ido ahogando y no me permiten sentirme realmente alegre, feliz, vivo.

En un momento de oración ruego al Espíritu que entre en esos sectores oscuros y enfermos de mi existencia, le entrego esos lugares de mi ser y de mi vida cotidiana, y trato de liberarme para siempre de esos falsos dioses que no me dan la vida, sino que me la consumen inútilmente.

PILDORAS DE FE💫

No temas, tú no eres un «olvidado» de Dios, Él mira en silencio todo lo que haces. Tus esfuerzos no pasan desapercibidos, Dios sabe lo que te está ocurriendo. Dios te quiere consolar entre sus brazos y hacerte sentir amado y valioso. Hoy te lanzo este desafío: ¡Sigue luchando! ¡No te des por vencido!, tu fe no depende de cómo te sientas ¡No dejes de creer! La fe puede llevarte a ver cosas sorprendentes en tu vida. Aunque no lo puedas ver ahora, Dios camina a tu lado y está obrando planes prósperos para ti, a fin de darte un futuro y una esperanza prometedora. Sonríe a pesar de todo, a pesar de las circunstancias difíciles, resiste la prueba con valentía y alegría, que pronto Dios te dará tu recompensa. ¡Ánimo!