LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

3 de Febrero

«Ven Espíritu Santo. Hoy quiero pedirte que me ayudes a comunicarme con los demás. Enséñame a decir la palabra justa, a mirar a los demás como ellos necesitan ser mirados, a tener el gesto oportuno.

Todo mi ser está hecho para la comunicación. Por eso te ruego que me liberes de todas las trabas que no me permiten comunicarme bien con los demás.

Con tu agua divina riega todas las cosas buenas que has puesto en mi vida, para que pueda hacer el bien. Enséñame a escuchar, para descubrir lo que los demás esperan de mi, y para que encuentren en mí generosidad y acogida.

Muéstrame la hermosura de abrir el corazón y la propia vida para encontrarme con los demás, y ayúdame a descubrir la belleza del diálogo. Dame la alegría de dar y recibir.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE💫

El Señor tiene promesas de amor para Ti ¡Cree en su Palabra! ¡Cree en su poder! ¡Cree en que obrará en tu vida y te dará sanación! ¡Cree en todo el amor que como Padre ha dado a todos sus hijos! Ánimo, sé valiente… «Cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, ¡TE RECOMPENSARÁ!» (Mateo 6,17)