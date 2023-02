LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

19 de Febrero

«Espíritu Santo, quiero vivir en tu paz, gozar de tu amor cada día, y entregarme a la vida con entusiasmo.

Pero tú sabes que guardo dentro de mí rencores y resentimientos que he tratado de ocultar.

Hoy te pido la gracia de liberarme, Espíritu Santo. Derrama en mí un profundo deseo de perdonar, de vivir en paz con todos y de comprender profundamente las agresiones y desprecios de algunas personas.

Ayúdame a descubrir sus sufrimientos y debilidades para poder mirarlos con ternura y no juzgarlos por lo que me hacen.

Regálame la gracia de comprender y bendecir a los que me ofenden, persiguen y desprecian, alabándote por ellos, que son tuyos.

Derrama en mí un espíritu de profunda tolerancia. Ven Espíritu Santo.

Amén.»

💫 PILDORAS DE FE💫

No te rendirás, porque no estás solo, Dios camina contigo y en todo momento Él te hace sentir su presencia poderosa. Volver atrás: ¡Ni pensarlo! ¡No tiene sentido! ¡Sigue adelante!, es lo que Dios quiere de ti, que enfrentes las pruebas con valentía, que cierres tus oídos a gritos mediocres, a críticas y calumnias de otros que sólo desean verte caer. Cierra tus ojos a los dedos acusadores y camina con la esperanza firme en las promesas de amor de un Dios que te ama con locura. Ánimo