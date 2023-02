LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

20 de Febrero

«Ven Espíritu de amor. Todo mi ser ha sido creado para amar, pero muchas veces elijo el egoísmo.

Yo sé que todo lo que me regalas es para que lo comparta. Tú quieres llenarme de cosas bellas para que sea como un cántaro que sacie la sed de los demás.

Me has elegido para que comunique un poco de felicidad a los hermanos. Pero me cuesta compartir mis cosas y dar mi tiempo a los hermanos.

Abre mi corazón egoísta, Espíritu de amor, para que pueda disfrutar dándome a los demás.

No dejes que me prive de esa alegría de un corazón generoso. No dejes que me quede encerrado sólo en mis propias preocupaciones y ayúdame a descubrir a Jesús en cada hermano.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE💫

Confía en la bondad de Dios ¡No te desesperes ni te desanimes! Confía en que Él es tremendamente PODEROSO para cambiar situaciones contrarias y complejas que están afectando tu vida. Reza en este momento: «Señor, Mi completa confianza está en Ti. Bajo tu sombra me resguardo, Tú eres mi protección, Mi escudo y mi trampolín hacia la victoria. Me refugio en ti».