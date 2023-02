LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

24 de Febrero

Podemos decirle al Espíritu Santo, con todo el corazón, estas palabras del Salmo:

«Tú eres mi Señor, mi bien, no hay nada fuera de ti… Tú eres mi herencia, mi copa, un lugar de delicias, una promesa preciosa para mi… Por eso se me alegra el corazón, retozan mis entrañas y hasta mi carne descansa serena… Me enseñarás el sendero de la vida, me hartarás de alegría ante ti, lleno de alegría en tu presencia»

(Salmo 16,2.5-6.9.11).

PILDORAS DE FE💫

Dios, tiene algo importante que decir hoy: «Confía en mi Amor, en mis Promesas, en mi Palabra, en los Milagros que puedo hacer en tu vida. ¿Qué haces buscando respuestas en supuestos videntes, brujas, horóscopos, cartas astrales?, ¿No te basto Yo? Estás a una Biblia de distancia de tocar mi corazón, bendecirte y derramar maravillas sobre tu vida. ¡Créelo! Ven, «clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes e imposibles, que tú no conocías». (Jer. 33,3), ¿Aún lo dudas? Te lo diré de otra manera: «Invócame en los momentos de peligro y yo te rescataré, y tú me glorificarás». (Salmo 50,15)