LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

27 de Febrero

El Espíritu Santo es Dios. Por eso podemos dirigirnos a él con estas hermosas palabras de los Salmos:

«Señor, qué precioso es tu amor. Por eso los humanos se cobijan a la sombra de tus alas, se sacian con tu hermosura y calman la sed en el torrente de tus delicias» (Salmo 36,8-9). «Dios mío, yo te busco, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela como una tierra reseca y sedienta… Tu amor vale más que la vida, mis labios te adoran. Yo quiero bendecirte en mi vida y levantar mis manos en tu nombre. Y mi alma se empapará de delicias y te alabará mi boca con cantos jubilosos… Me lleno de alegría a la sombra de tus alas. Mi alma se aprieta contra ti, y tú me sostienes» (Salmo 63,2-9).

«Señor, en ti me cobijo, no dejes que me quede confundido. Recóbrame con tu amor, líbrame» (Salmo 31,2).

«Es bueno darte gracias, Señor, y cantar a tu nombre, anunciar tu amor por la mañana y tu fidelidad cada noche» (Salmo 92,2-3).

PILDORAS DE FE💫

Confía, ten fe, pide y no te canses de pedir, persevera en la oración. Dios está atento, Dios escucha, Dios recibe, consuela, derrama, bendice y cumple en su tiempo. Abre tu corazón y tu mente y recibe en este momento toda la fuerza que Dios quiere darte y no olvides que nadie te ama como Él. Su generosidad es extrema y Él quiere darte salud en abundancia. Él te librará de todos aquellos que quieren hacerte daño, solo cobíjate a su lado. Confía en su amor sobreprotector.