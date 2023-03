LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

1 de Marzo

Hay un trabajo donde el Espíritu Santo actúa de una manera especialísima: es la tarea evangelizadora. Cuando alguien trata de llevar a otros el mensaje de Cristo, en una visita casa por casa, en una tarea en la parroquia, en la oficina, etc., allí el Espíritu Santo quiere hacerse presente con su luz y su poder para plantar el Evangelio, para que Cristo habite en los corazones.

Por eso, el que dedica parte de su vida, o todas sus energías a anunciar el Evangelio, experimenta de una forma especial la vitalidad, la profundidad, el fuego que el Espíritu Santo nos puede regalar. Pero hay que dejar la cómoda orilla y arrojarse «mar adentro» (Lucas 5,1-11), venciendo los miedos (Marcos 4,35-41) y con la mirada en Cristo (Mateo 14,22-33). Así se prueba el gozo de decir a los demás que «hemos encontrado al Mesías» (Juan 1,41.45).

PILDORAS DE FE💫

No sé qué estés viviendo o sufriendo en este momento, o si estás atravesando un momento muy duro que parece que no tiene solución; pero quiero que sepas y recuerdes que Dios te ama mucho y quiere hacerte sentir protegido y amado. Dios desea que lo busques, Él quiere enviarte todo su poder transformador y liberador, si tan solo levantas tu mirada al Cielo y le pides ahora, desde el fondo de tu corazón, que te cubra con su amor y con sus bendiciones. Vamos, resiste, avanza en tu lucha. No es cuestión de lógica, es una cuestión de FE.

EXAMEN DE CONCIENCIA‼️

🍃💖AMAR AL SEÑOR SOBRE TODAS LAS COSAS

¿He negado la existencia de Dios? (Ejemplo: ateo, agnóstico. Catecismo, 2125).

¿He negado el Amor de Dios? (lo he visto como un Dios justiciero, malo, castigador, etc.).

¿He tentado a Dios? (Ejemplo: ¡Si Dios existe que suceda tal cosa ya mismo!).

¿No he dado testimonio fe? (Me ha dado vergüenza expresar mi fe).

¿He desconfiado de Dios?

¿He dudado de la verdad de la Biblia? (No es lo mismo una duda que llega como sorpresa y tentación, que una aceptada deliberadamente).

¿He dudado de los dogmas de fe? (verdades que deben ser creídas. Ej., Todo lo contenido en el Credo).

¿Me he desesperado dudando de la misericordia de Dios? (No hay pecado más grande que la misericordia de Dios. Ejemplo: Dios no me va a perdonar).

¿He presumido que puedo salvarme sin conversión?

¿He pecado con la intención de confesarme después?

¿He sido indiferente ante el Amor de Dios?

¿He sido un católico tibio? (Ap 3,16).

¿He odiado a Dios?

¿Le he dedicado suficiente tiempo a la oración?

¿Me quejo o reniego ante las cosas que requieren sacrificio?

¿He incumplido alguna promesa hecha a Dios o a su Iglesia?

¿He sido supersticioso?¿He creído y/o practicado: hechicerías, brujerías, adivinos, magias (incluyendo la blanca), quiromancia, médium, agüeros, horóscopos, cartas naipe, taza de chocolate, riegos, sahumerios, talismanes, penca de sábila, filtros, maleficios, sortilegios, cábala, tarot, carta astral, alquimia, tabla ouija, santería, amuletos, vudú, gurúes, chamanismo, numerología, espiritismo, necromancia, cuarzos, piedras, mantras, medallas?

¿He puesto fe, y/o he practicado, y/o me he dejado llevar por grupos, movimientos, sectas no cristianas que mezcla la verdad de Jesucristo con otras ideologías? como: el poder mental, la reencarnación, falsa metafísica, método silva, ocultismo, espiritismo, astrología, meditación trascendental, yoga, reiki, gnosticismo, el i-chin, viajes astrales, la dianética, medicina holística, la parapsicología, sofrología, prácticas pseudocientificas (no reconocidas por la medicina científica) como la reflexología, homeopatía, la acupuntura (cuando van acompañadas de prácticas esotéricas), hipnosis, las regresiones, la lectura del aurea, la terapia de colores y esencias florales, el esoterismo, la teosofía, el rosacruzismo, el budismo. El krishna, la canalización de espíritus, y todo lo relacionado a la nueva era. Al igual que la secta de los Mormones y los Testigos de Jehová que no creen en Jesucristo como hijo de Dios.

¿He sido satánico? ¿He realizado cultos satánicos?

¿He puesto algo o alguien en lugar de Dios? (Ej. dinero, personas, artistas, etc).

¿He cometido sacrilegio? (tratar indignamente sacramentos, lugares o personas consagradas a Dios).

¿He recibido algún sacramento en pecado mortal? (Comulgar, casarse, confirmarse, recibir el orden sacerdotal en pecado mortal).

¿Me he confesado sin arrepentimiento o sin propósito de enmienda? (No está arrepentido ni tiene propósito de enmienda quien al acercarse a confesar quiere volver a cometer el pecado).

¿He leído o poseo escritos en contra de la religión y de la Iglesia?(Es pecado, cuando se expone innecesariamente la fe. Cuando por cuestiones de estado se deben leer, ha de hacerse con suma prudencia y buscando los argumentos de la fe en contra de estos escritos).

¿He sido perezoso al no formarme en la fe?

¿He sido masón o comunista? (El Comunismo y la masonería son incompatibles con el catolicismo y la Iglesia ha sido clara al declarar que no se puede ser católico y pertenecer a ellas).