LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

7 de Marzo

Cuando imaginamos al Espíritu como viento, dejemos espacio a la fantasía.

«El viento hincha las velas y empuja la barca; juega con las arenas del desierto derribando y remodelando dunas; encrespa y hace retumbar las olas del mar; transporta nubes y polen; ruge, silva, se calla… Dejémonos conducir o arrebatar por el Espíritu como por un viento» (Luis Alonso Schökel).

A veces queremos estar demasiado cómodos, y por eso preferimos que el Espíritu Santo no se meta demasiado en nuestra vida; queremos que todo se quede como está y que no haya sobresaltos. Pero eso es elegir la muerte.

Mejor dejemos que el Espíritu Santo nos lleve donde él quiera, y la vida tendrá mucho más sabor. Dejémonos llevar por el viento del Espíritu, y todo será mucho más interesante que resistirnos y defendernos.

PILDORAS DE FE💫

Yo creo en un Dios todopoderoso y lleno de amor al que nadie puede detener ni doblegar. Un DIos que no conoce de obstáculos ni fronteras cuando de obrar milagros se trata. No dejes de acudir a Dios. Nunca dejes de confiar en su poder sanador. Dios ha puesto en ti grandes fortalezas que son capaces de llevarte a GRANDES victorias. Que nada te detenga, no te dejes amilanar por obstáculos pasajeros.