LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO

14 de Marzo

«Ven Espíritu Santo, para que aprenda a vivir con libertad interior.

Ayúdame a desprenderme de mis planes cuando la vida me los modifique.

Toca mi corazón para que confíe en tu protección amorosa.

Serás mi poderoso salvador en medio de toda dificultad.

Derrama en mí tu vida, intensa y armoniosa, para que no me resista al cansancio, al desgaste, a los cambios, y para que no busque falsas seguridades.

Enséñame a aceptar con serenidad y fortaleza los límites variados de cada día y las cosas imprevistas.

Libérame de toda resistencia interior contra la realidad.

Ayúdame a confiar, Espíritu Santo, sabiendo que también de los males puedes sacar algo bueno.

Enséñame a vencer mis nerviosismos y tensiones, para enfrentar con calma y seguridad interior todo lo que me suceda.

Destruye toda desconfianza para que pueda descansar en tu presencia, entregarme en tus brazos, sin pretender escapar de tu mirada de amor.

Vive conmigo Señor, enfrenta conmigo los desafíos y las dificultades que ahora tengo que resolver.

Porque contigo todo terminará bien.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE💫

Con su poder indestructible, Dios te fortalecerá el corazón para que sea más grande que tus sufrimientos. Jesús también tuvo sus batallas, resistió, oró y venció, con su poder, tú también puedes. Si lo crees desde ahora, todo mejorará. Dios hará de ti todo un vencedor ¡Amén!