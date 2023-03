LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

24 de Marzo

El Espíritu Santo también nos ayuda a descubrir que no somos dioses, que no somos el centro del mundo, que no vale la pena vivir cuidando la imagen y alimentando el orgullo. La verdad es que somos muy pequeños y pasajeros, y que no vale la pena gastar energías detrás de la vanidad o de la apariencia. Nuestro valor está en ser amados por Dios, no en la opinión de los otros.

Por eso los sabios son humildes, los que se dejan llenar por el Espíritu Santo son sencillos y no se dan demasiada importancia: los verdaderos santos son humildes.

Porque el Espíritu Santo no puede trabajar en los corazones dominados por el orgullo. Están tan llenos de sí mismos que allí no hay espacio para el Espíritu Santo; están tan ocupados cuidando su imagen que no tienen tiempo para abrirse a la acción divina.

Pero la humildad que infunde el Espíritu Santo no es la tristeza de las personas que se desprecian a sí mismas. Es la sencillez de quien se ha liberado del orgullo, y entonces sufre mucho menos. No tiene que preocuparse tanto por lo que digan los demás, y eso se traduce en una agradable paz, en una sensación interior de grata libertad.

PILDORAS DE FE💫

Dios es amor, y en este momento Él te bendice. Confía en que todo saldrá bien. No naciste para ser un derrotado, desde el vientre de tu madre ya Dios te ha capacitado con todo lo mejor para salir victorioso ¡Lucha y ten fe! Como el Salmista repite ahora, con todo tu corazón: «¡Feliz el que pone en el Señor toda su confianza!» (Salmo 40,5) ¡Ánimo!