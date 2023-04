LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

2 de Abril

Hay personas que aparentemente son cristianas, oran, van a Misa, hablan muy bien del Señor, pero en su corazón, en la verdad secreta de su interior, en realidad no buscan a Dios, y al mismo tiempo que rezan, pueden estar planeando destruir a alguien, o maquinando la manera de dominar a los demás, o alimentando odios, o pensando sólo en su propio bien.

Es allí, en esas intenciones escondidas, donde quiere entrar el Espíritu Santo; eso es precisamente lo que más le interesa, porque todo lo demás puede ser cáscara, apariencia, mentira; porque muchas veces la porquería del corazón se disfraza de buenas obras y de bellas palabras: «Satanás se viste de ángel de luz» (2 Corintios 11,14).

Ya decían los Proverbios que «lo que más hay que cuidar es el corazón»(Proverbios 4,23). Y por eso mismo afirmaba San Pablo que puedo entregar mi cuerpo a las llamas, o repartir mis bienes, o hacer maravillas, pero que todo eso de nada sirve si no hay amor en el corazón (1 Corintios 13,1-3). Nada vale si mi intención más profunda no es el amor al hermano.

Pídele al Espíritu Santo que destruya todas las intenciones torcidas de tu interior y que te llene de su presencia, para que, entonces, puedas hacer todo por amor. Eso le dará un sentido precioso a todo lo que hagas.

PILDORAS DE FE💫

No hay nada más reconfortante en saber que Dios tiene los mejores propósitos para cada uno de nosotros y está trabajando, moviendo las cosas a nuestro favor para darnos lo mejor. Por algo San Pablo, ese apóstol de Dios exclama. «Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman» (Romanos 8,28). Entonces, ¿Por qué no amar a Dios si Él nos promete tantas cosas para nuestro bien? Él solo nos pide algo: ¡Tener fe!. Pero La fe no es creer a ciencia cierta de que todo saldrá como lo hemos planeado, sino saber que Dios nos guarda en el camino y nos espera en la meta. Cuando tú pones todas tus preocupaciones en las manos de AQUEL que todo lo puede, Él pone toda su paz y su bendición en tu corazón. Paz y bien. [Redacción:pildorasdefe.net]