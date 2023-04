LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

3 de Abril

Me pregunto si de verdad estoy permitiendo que el Espíritu Santo me lleve por un camino de santificación, si realmente he aceptado que la santidad también es para mí, y si he podido descubrir el tipo de santo que el Espíritu Santo quiere hacer de mí. Porque él no destruye mi personalidad, sólo quiere perfeccionarla y liberarla de sus oscuridades. No quiere que yo sea como San Francisco si eso no es lo que me va a hacer feliz. Él ama mi felicidad, y me dará la santidad que me permita ser plenamente feliz, liberado de mis tristezas, miedos, amarguras e insatisfacciones. Pero para eso necesita llegar al fondo, al corazón, y lograr que mis intenciones más profundas sean claras, generosas, sanas y liberadoras.

Por eso, me hago íntimamente las siguientes preguntas, pidiendo la luz del Espíritu:

¿Para qué me levanté esta mañana: para sobrevivir, para cumplir, para alcanzar placeres, para obtener éxito o fama, para ser bien visto, para demostrar quién soy, o para la gloria de Dios y la felicidad de los demás?

¿Cuáles son las segundas intenciones o las intenciones ocultas, no tan santas, que suelen moverme a decir ciertas cosas, a tomar ciertas decisiones, a hacer algunas cosas?

¿Cómo cambiaría mi vida si las verdaderas intenciones de mi corazón fueran siempre buscar la gloria de Dios y el bien de los demás?

PILDORAS DE FE💫

Cuando tú pones todas tus preocupaciones en las manos del que TODO LO PUEDE, Él pone toda su paz y su bendición en tu corazón. Dios tiene buenos planes para ti, de bienestar y no de calamidad, Él quiere darte un futuro cargado de alegría y esperanza. Lo que viene del Altísimo nada lo puede detener, consuelos y maravillas jamás imaginadas esperan por ti ¡CRÉELO! ¡Confía en su poder! Deshazte de una vez y para siempre de esa situación pecaminosa que te tiene atado a la oscuridad y a un mundo sin sabor. Solo Dios es capaz de cerrar ventanas de remordimientos, capaz de borrar esas heridas del pasado y reescribir alegrías en el libro de tu vida. ¡Ánimo!