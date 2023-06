LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

17 de Junio

El Espíritu Santo actúa por todas partes, y deja estelas de luz en la vida de la gente. Él no hace acepción de personas. No le interesa si son negros o blancos, inteligentes o no, famosos o ignorados, fuertes o débiles. Sólo le interesa que son seres humanos, y en todos realiza su obra.

Por eso, no pensemos que el Espíritu Santo está solamente en algunos seres especiales, en los grandes sabios, en personas que saben expresarse o que hablan de una forma muy agradable, o en aquellos que han estudiado mucho y saben muchas cosas. El Espíritu Santo actúa en un ama de casa, en un catequista, en un trabajador. Actúa tanto en un misionero como en un monje, tanto en un niño como en un anciano. En todos logra dejar algo bueno y lo hace de miles de maneras diferentes. Por eso no podemos encasillarlo, y no podemos decir de qué forma actúa. Él actúa como quiere, cuando quiere y donde quiere, y produce actos de bondad, de generosidad y de entrega en todos los corazones.

Él puede derramar algo bello también en un gran pecador, más allá de sus miserias y de sus debilidades.

Es bueno abrir los ojos y ampliar nuestra mente, para que no seamos negativos, y podamos reconocer todas las pequeñas y grandes cosas que hace el Espíritu Santo por todas partes.

🌾 PILDORAS DE FE🌾

Las personas que se dan un tiempo para soñar, generalmente son las que viven con mayores ganas de superarse, de tener una vida mejor, y si a eso le agregas una plena confianza en Dios, ¡CRÉEME QUE PODRÁS!, porque Dios es especialista en cumplir los sueños de las personas luchadoras, sueños que son para bien, que nos ayudan a desear ser mejores con uno mismo y con los otros. ¡Ánimo! ¡Buenos días!