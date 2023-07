LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

9 de Julio

Muchas veces sufrimos por la agresividad que llevamos dentro.

Algunas personas reaccionan mal, con agresiones o ironías; otras se callan, pero se aíslan resentidas. Hay muchas tensiones interiores que nos llevan a sentirnos mal con las demás personas. A veces hay cosas que nos molestan y no sabemos bien por qué; otras veces sentimos rechazo por cosas que no son tan importantes.

Es necesario llevar calma y armonía a ese mundo interior, para que no desgastemos tantas energías inútilmente.

El Espíritu Santo puede sanar nuestro interior para que nos liberemos de muchas tensiones innecesarias, para que renunciemos a la guerra con los demás, para que dejemos de resistirnos ante las cosas que nos irritan y aprendamos a aceptarlas como parte de la vida.

Si dejamos que el Espíritu Santo nos serene en un momento de oración, podemos decirle “no” a la violencia interior y optar sinceramente por la paz del corazón.

Esto no significa que no luchemos o que no discutamos cuando es necesario. Sólo significa que aprendamos a hacerlo sin perder la calma interior. Con la gracia del Espíritu Santo podemos lograrlo, porque él es el dulce maestro interior.

PILDORAS DE FE🌾

Dios es Grande, incomparable y fiel. Él te ha prometido estar contigo en las buenas y en las malas, en todos los momentos de tu vida. ¡CONFÍA EN SU AMOR! Él es Inigualable, comprensivo, santo, perfecto, ¡maravilloso!, su mano te sostiene aún a pesar de tus caídas, restaurará tus fuerzas para volver a levantarte y seguir adelante ¡Ánimo! Que la Virgen Santísima te acompañe ¡Buenos días!