LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO

16 de Julio

Cada ser humano tiene problemas de amor, por distintos motivos: porque cree que en la vida no ha recibido el amor que necesitaba, o porque descubre su incapacidad de amar en serio a los demás, su egoísmo.

En el fondo está encerrado en su corazón mirando sus problemas e imperfecciones. Es necesario que frene esos pensamientos inútiles, que salga de sí y se detenga a contemplar el amor de Dios.

Él sí es amor, amor puro, sincero, infinito, amor sin límites. Él es amor. Eso es importante. Si me parece que el amor en esta vida no existe, tengo que pensar que sí existe, porque Dios es amor, y es maravilloso que así sea.

Si una persona está preocupada por su imagen ante los demás, por sus errores, sus incoherencias; si le duelen sus humillaciones públicas o lo que los demás digan de su persona; o si sufre porque se da cuenta de sus imperfecciones, es mejor que no pierda el tiempo mirándose a sí mismo. Lo importante es que existe él, el perfecto, el Santo. Es mejor detenerse a contemplarlo. Eso es lo importante, que él existe, y él es el Santo.

Pidamos al Espíritu Santo que nos saque de nosotros mismos para adorar a Dios, porque así encontraremos la más agradable liberación.

PILDORAS DE FE🌾

No te rendirás, porque no estás solo, Dios camina contigo y en todo momento Él te hace sentir su presencia poderosa. Volver atrás: ¡Ni pensarlo! ¡No tiene sentido! ¡Sigue adelante!, es lo que Dios quiere de ti, que enfrentes las pruebas con valentía, que cierres tus oídos a gritos mediocres, a críticas y calumnias de otros que sólo desean verte caer. Cierra tus ojos a los dedos acusadores y camina con la esperanza firme en las promesas de amor de un Dios que te ama con locura. Ánimo ¡Buenos días!