LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

29 de Julio

Me detengo un momento sólo a respirar. Simplemente existo, y respiro. Presto atención sólo a la respiración, al aire que entra en mí y que sale de mí. Y me dejo estar, me abandono.

Dulcemente, aparto todos los pensamientos, recuerdos e imágenes que vayan apareciendo, y vuelvo a concentrarme serenamente sólo en la respiración. Me detengo sólo a gozar de la existencia, que es un invalorable regalo.

Así, abandonándome, voy dejando nacer un sentimiento positivo de gratitud y de verdadera paz. Al fin de cuentas, más allá de todo, vale la pena existir. Es mejor que no ser. Este presente es maravilloso. Gracias, gracias.

Dejo que el Espíritu Santo vaya haciendo crecer poco a poco ese sentimiento de dulce gratitud.

PILDORAS DE FE🌾

La gracia de Dios es la que te protege, te calma, te consuela y te saca adelante. Dios jamás te rechazará ni te dará la espalda y nunca se olvidará de ti. ¡Déjate encontrar por Él! para que restaure y sane tu vida. Confía en su amor de Padre y deja que Él haga las cosas como sólo Él sabe hacerlas, verás su SANTO PODER actuar sobre ti y los tuyos. ¡Ánimo! Buenos días