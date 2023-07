LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

30 de Julio

«Ven Espíritu Santo. Hoy es un día más, pero quiero vivirlo como si fuera el último, como si fuera el único. No quiero desperdiciar este don maravilloso de un día de vida, no quiero desaprovechar este regalo de amor.

Dame la gracia de pasar un buen día, soportando con paciencia las dificultades, los límites, las contrariedades, y disfrutando a pleno cada experiencia agradable, reconociendo la nobleza de cada ser humano, y descubriendo tu presencia en cada instante.

Ven Espíritu Santo, para que no angustien demasiado los problemas, los dolores, las situaciones imprevistas. Ayúdame a aprender algo bueno de todo eso.

Dame la capacidad de adaptarme dulcemente a todo, para seguir caminando con calma y esperanza.

Ven Espíritu Santo, y regálame un buen día.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Sin importar los problemas que enfrentes, sigue confiando siempre en Dios. Sigue confiando en su poderosa presencia aun cuando tus problemas no hayan tenido solución. Valdrá la pena esperar por aquello que valdrá la pena tener, porque Dios se lucirá con una GRAN BENDICIÓN para tu vida si te mantienes firme y perseverante ¡ES SU PROMESA! ¡Sigue adelante! ¡Ten fe! Buenos días