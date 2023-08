LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

1 de Agosto

«Ven Espíritu Santo. Me han dicho que soy como un diamante en bruto, una piedra preciosa que está llamada a resplandecer con toda su belleza. Pero para ofrecer todo mi brillo, necesito ser tallado, pulido, trabajado Ven Espíritu Santo. Ven a tallar este diamante que tú has creado, ven a sacar de mí todo lo bello que tú mismo me has regalado. De mi corazón pequeño saca los mejores actos de amor; de mis labios saca las mejores sonrisas y las mejores palabras; de mis ojos saca las miradas más buenas, comprensivas y pacientes; de mis manos saca las mejores acciones, las mejores caricias, los gestos más bellos. Ven Espíritu Santo, a realizar tu obra en mi vida.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

No dejes que las críticas, desprecios, insultos y las palabras negativas y cargadas de odio, te traspasen el alma, no permitas que eso entre a tu corazón, protégete con la coraza del amor de Dios, con su gracia y con su bendición ¡Confía! Él te protege, te consuela, te conforta y con su poder te transforma el espíritu para resistir cualquier tribulación. ¡Ánimo! Tú naciste para crecer en victoria de la mano de Dios