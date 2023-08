LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

3 de Agosto

“Ven Espíritu Santo, tú que derramas luz para comprender las cosas, enséñame a reconocer los mensajes de mi vida.

A veces, cuando miro hacia atrás, veo los momentos negros y tristes de mi propia historia; brotan recuerdos que me hacen sufrir.

Ayúdame a mirar mi historia con otros ojos, para que pueda reconocer tu presencia en esos momentos, y así descubra lo que has querido enseñarme a través de esos acontecimientos.

Ven Espíritu Santo, para que vea que todo tiene algún sentido, alguna luz, algún para qué.

Ven, para que recuerde con gozo los momentos bellos, grandes y pequeños, para que pueda descubrir que, a pesar de todo, valió la pena haber vivido.

No permitas que las nubes me impidan ver el sol que también ha brillado a lo largo de toda mi existencia. Ilumina mis ojos, Espíritu Santo, para que pueda reconocerlo, y sepa darte gracias con sinceridad por mi vida entera.

Amén”.

PILDORAS DE FE🌾

Grandes cosas pueden pasarte este día si confías en Dios. ¡Dile no al desánimo! Ten por seguro que Dios camina contigo y te va colmando con su gracia y su poder. Su amor por ti es TAN INMENSO que, si se lo permites, Él podría aniquilar todo indicio de tristeza y frustración que intenten apoderarse de ti. ¡Créelo! Permite que Él transforme cada lágrima en un «TE AMO», cada dolor en un «YO TE CONSUELO», cada problema en un «YO TE PROVEO» ¡Amén!