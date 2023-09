LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

1 de Septiembre

«Ven Espíritu Santo, como caricia que calma.

Muchas cosas se rebelan dentro de mí cada día, cosas que me molestan, que me inquietan, que me resienten.

A veces mi interior se perturba por cosas que no son tan importantes, y me lleno inútilmente de una inquietud que me hace daño.

Ven Espíritu Santo, y acaríciame por dentro. Pasa por esos sentimientos que se sublevan, y cálmalos con tu caricia santa.

Pasa por mi cuerpo lleno de tensiones, y serénalo con tu caricia suave.

Pasa por mi piel que se resiste a tantas cosas, y apacíguala con tu caricia tierna. Pasa por mi corazón que se trastorna, y aquiétalo con tu caricia tibia.

Pasa por mis pensamientos que se alborotan, y tranquilízalos con tu caricia delicada.

Pasa por mis afectos que me queman, y apágalos con tu caricia fresca.

Ven Espíritu Santo, acaricia lentamente todo mi ser, y con esa caricia divina pacifica, sosiega, aplaca, suaviza.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Si CREES en Dios sin dudar y caminas a paso firme en la fe, Su gracia y Su poder te sostendrán y levantarán tu espíritu al triunfo, verás milagros nunca soñados en tu vida y nada te será imposible, porque un corazón que CREE y sueña en GRANDE jamás será derrotado. Recuerda: ¡No estás solo! DIOS está contigo, aunque no lo veas, Él te cuida, te ama, te consuela y te protege ¡ÁNIMO!