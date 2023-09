LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

12 de septiembre

«Ven Espíritu Santo, ven a sanar mi manera de reaccionar.

Para que frente a las agresiones reaccione con amor.

Para que frente a las burlas reaccione con comprensión.

Para que frente a las preocupaciones reaccione con la súplica.

Para que frente a los imprevistos reaccione con creatividad.

Para que frente a los fracasos reaccione con la esperanza.

Para que frente a los errores reaccione con constancia.

Para que frente a las desilusiones reaccione con confianza.

Para que frente a los problemas reaccione con paz.

Para que frente a los desafíos reaccione con coraje.

Para que frente a tu amor reaccione con alegría.

Ven Espíritu Santo.

PILDORAS DE FE🌾

Dios hoy te pregunta: «¿Acaso crees que no soy capaz de ver tu aflicción y rescatarte, y liberarte?» Si lo dejas actuar, Dios es capaz de hacer cosas nuevas en tu vida, de blindar tu corazón contra la prueba y fortalecerlo. Dios es capaz de rescatarte, liberarte, consolarte y amarte tanto que jamás sientas que tristeza alguna sacuda tu vida. Con Dios de tu lado no hay soledad que valga que pueda quebrantarte el alma ¡Dios te sostiene y todo lo puede! Repite ahora: “Señor, que nada ni nadie me haga olvidar que puedo contar con tu poder y llevarme por caminos de bendición”.