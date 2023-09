LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

22 de Septiembre

«Ven Espíritu Santo, y enséñame a esperar.

Porque las cosas que deseo no llegan rápidamente, enséñame a esperar.

Porque no puedo pretender que los demás cambien de un día para el otro, enséñame a esperar.

Porque yo mismo voy cambiando muy lentamente, enséñame a esperar.

Porque la vida tiene sus estaciones y todo llega a su tiempo, enséñame a esperar.

Para que acepte que no estoy en el cielo sino en la tierra, enséñame a esperar.

Para que no le exija a este día lo que no me puede dar, enséñame a esperar.

Para que reconozca que el mundo no puede estar a mi servicio, enséñame a esperar.

Ven Espíritu Santo, y enséñame a aceptar que muchas cosas se posterguen, para que valore lo que la vida me propone ahora, aunque sea pequeño, aunque parezca poco.

Ven Espíritu Santo, enséñame a esperar.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Sin DIOS no alcanzaremos el verdadero AMOR. Sin AMOR, no lograremos todos nuestros SUEÑOS. Sin SUEÑOS perderemos toda esperanza. No te dejes vencer por ninguna aflicción. No te dejes vencer por contrariedades de la vida. Confía en Dios que TODO lo puede. Dios nunca te dejará solo, Él siempre está pendiente de tus necesidades y de las situaciones que vives. Con Él jamás quedarás derrotado ¡Confía!