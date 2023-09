LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

25 de Septiembre

«Ven Espíritu Santo, a limpiar mis miserias.

No quiero que mis debilidades y pecados me quiten la alegría, la fuerza, la energía, el empuje de mi entrega. No quiero que mis errores me detengan y me debiliten. Porque tú tampoco lo quieres.

Pero necesitas que reconozca mis pecados y no te los oculte, para así poder sanarme. Esperas que mire con claridad mis errores, sin excusas. No te agrada que me paralicen los escrúpulos y la culpa, pero esperas que reconozca ante ti mis caídas, para poder liberarme.

Ven Espíritu Santo, no puedo ocultarte nada. Todo está claro y patente ante tu mirada que todo lo ve, que me penetra por completo. Todo lo sabes, y no tiene sentido que intente escapar avergonzado.

Tu amor me espera con infinita ternura para quemarlo todo en ese fuego abrasador.

Límpiame una vez más Espíritu Santo, porque quiero hacer de mi vida una ofrenda cada día más bella.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

¿Atravesando por una dura lucha? Repite en este momento: «Gracias, Señor mío, por darme oportunidades nuevas cuando creo que todo está perdido. Te entrego todas las situaciones incómodas y difíciles que estoy atravesando, sé que esos nuevos retos serán para fortalecer y hacer crecer mi fe. Sé Tú, quien me ayude a superarlas con optimismo y valentía. Muchos a mi alrededor vendrán con pesimismo y a decirme que no puedo, pero escondo mis oídos a esas voces grises y me escudo en tu palabra: “Confía tu suerte al Señor, y Él te sostendrá: nunca permitirá que el justo perezca» (Salmo 55,23) Confiado en esas Palabras, pide al Señor su bendición que Él no es un Dios mezquino ni niega a sus hijos la oportunidad de sobreponerse y salir victorioso ¡ÁNIMO!