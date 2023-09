LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

27 de Septiembre

Hoy recordamos al generoso San Vicente de Paul, y así podemos descubrir de qué manera actúa el Espíritu Santo cuando hay hermanos sufriendo necesidades.

Luego de ser ordenado sacerdote a los 19 años, fue tomado preso por los turcos, que lo llevaron a Túnez y lo vendieron como esclavo a un viejo médico. De este médico aprendió varios métodos medicinales que luego utilizó. Al morir el médico, se apoderó de él un hombre a quien convirtió, y juntos viajaron a Roma. Después volvió a París y dejó para siempre las aventuras para dedicarse de lleno a los pobres, enfermos y condenados a esclavitud. Así vivía aquel consejo bíblico: «Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, recordando que ustedes también tienen un cuerpo» (Hebreos 13,3).

Fundó una congregación para la predicación en las poblaciones rurales, y una congregación femenina para atender enfermos y asistir a los pobres en sus domicilios. Promovió la fundación de hospitales para niños, asilos para ancianos, y organizó la ayuda a las poblaciones más pobres. Tenía el gran objetivo de erradicar la mendicidad, y logró convocar a toda la sociedad francesa para cumplirlo. Su pasión por los pobres logró motivar hasta a los más fríos e indiferentes.

Ese cambio sólo es posible por la acción del Espíritu Santo, porque sólo él nos saca de la comodidad egoísta para que sepamos mirar a los demás con verdadero amor. El Espíritu Santo coloca en nosotros la mirada de Jesús, que es capaz de compadecerse de corazón al ver a los que sufren sin tener quien los auxilie.

Por eso, cuando alguien está padeciendo, sin poder resolver sus necesidades más urgentes, no es porque Dios no desee liberarlo, sino porque alguno de los instrumentos humanos que podrían ayudarlo no se deja tocar por el Espíritu Santo, no se deja movilizar por su amor. Los que se dejan llevar por el Espíritu Santo, no sólo son generosos, sino que son creativos, inquietos para encontrar la forma de hacer felices a los demás. En San Vicente de Paul podemos reconocer a un instrumento fiel y creativo, que se entregó con entusiasmo a buscar los medios para auxiliar a los enfermos y a los pobres, y el Espíritu Santo manifestó su poder y su amor a través de la misericordia y de la entrega laboriosa de Vicente.

PILDORAS DE FE🌾

Tienes que tener la confianza de que todo saldrá bien, porque con Dios de tu lado nunca sales perdiendo. Que nadie robe tus sueños, que nadie mate tus ilusiones. Canta alegremente como el Salmista: «¿Por qué voy a desanimarme? Mi esperanza he puesto en Dios. ¡Él es mi Dios y Salvador!» (Salmo 43,5) Te invito a conversar con Dios y decirle: «Señor, gracias por este momento de paz que me regalas. No quiero vivir mi vida sin ganas y sin ánimo. Lléname de esa alegría sincera y de tu paz que da consuelo. Lléname de una rotunda Fe y de un valor sólido, porque cuando esa fe aparece, la duda desaparece, cuando ese valor se hace presente, el temor escapa. Seguro estoy en Ti y sé que no hay problema que pueda sobrepasar tu inmenso poder. Ven y hazme sentir toda tu esperanza y hazme sentir tu protección para no desfallecer ni perder el ánimo».