LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

28 de Septiembre

Cuando alguien está sereno y pacificado por dentro, es capaz de percibir la armonía que hay en el universo; pero si está inquieto y perturbado, todo lo que ve y escucha le parece fuera de lugar.

De hecho, cuando una persona está en armonía por dentro, cuando va al campo es capaz de gozar percibiendo la armonía que hay entre todos los sonidos que se escuchan al atardecer.

Los distintos pájaros, las vacas, el ruido del pasto y de las ramas que se mueven, algunas voces, y hasta los rumores de la carretera que se oyen lejanos. Todo produce una preciosa armonía.

Pero la persona que no está pacificada por dentro se siente molesta por esos sonidos. Quisiera un silencio absoluto, o desearía oír sólo algunos de esos sonidos, y no otros. Quiere que el mundo se adapte a sus pretensiones. Y no encuentra calma.

Por eso, tenemos que descubrir que lo más importante no es que el mundo cambie, sino que cambiemos nosotros. Pidamos al Espíritu que armonice nuestro interior, para que así podamos estar en armonía con la vida.

PILDORAS DE FE🌾

Nunca debemos dejar de confiar en Dios, porque Dios es quien tiene la última palabra en cada situación. Camina seguro con Jesús, porque caminar con Dios es el secreto del triunfo y la felicidad. No hay otro camino. Hoy quiero decírtelo con todas las fuerzas de mi ser: Dios te ama, eres importante para Él y quiere darte lo mejor. ¡Él hará cosas maravillosas en ti!, ¿Sabes por qué?, porque: ¡Dios no se ha olvidado de ti!, aunque sientas que Él permanezca callado. Repite siempre: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. Decir eso, no te quitará los problemas, pero sí te dará paz y serenidad para poder enfrentarlos. Vamos, ora conmigo: “Señor, te pido valor y lucidez para afrontar todas mis dificultades, no dejes que mi ánimo decaiga”. ¡Ten fe! porque Dios actuará pronto en tu vida.