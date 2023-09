LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

29 de Septiembre

Recordemos que «donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad» (2 Corintios 3,17).

Nosotros creemos que somos libres cuando estamos solos, cuando nadie nos molesta, cuando podemos hacer lo que queremos, cuando nos dejamos llevar por nuestras inclinaciones naturales. Una persona que se entrega al alcohol o a la droga se engaña creyendo que es más libre que los que no lo hacen. Pero los demás pueden ver cómo esa persona cada vez está más limitada, cada vez está más dependiente del alcohol y de la droga, cada vez es menos libre para elegir otras cosas, hasta que le resulta imposible vivir sin el vicio. ¿Quién puede ser tan ingenuo como para llamarle libertad a eso?

La libertad es un don que Dios nos da para que vayamos haciendo un camino positivo en la vida, un camino que nos lleve a la felicidad. En ese camino el Espíritu Santo nos va sanando y nos va liberando de las cosas que nos esclavizan, y así cada vez somos más libres: nada se nos hace indispensable, nada se nos hace absoluto, somos realmente libres para elegir porque nada nos domina. Esa es la libertad del Espíritu. Pero en realidad, cuando San Pablo nos habla de la libertad del Espíritu Santo, quiere decir que no nos sentimos obligados a ser buenos y santos, sino que lo hacemos porque estamos inclinados a eso desde lo más profundo de nuestra libertad; vivimos bien porque así lo elegimos con toda libertad. Nadie podrá decirnos que estamos obligados a amar a Dios. El amor es libre o no es amor, porque es imposible obligar a alguien a amar. Esa es la maravillosa libertad del Espíritu Santo.

PILDORAS DE FE🌾

Cree y espera pacientemente sin dejar de hacer tu mayor esfuerzo; sigue adelante y recuerda que el Señor está contigo siempre, aun cuando creas ver un panorama no muy agradable para tu vida… ¡No te rindas! Dios quiere restaurar tu corazón y tus fuerzas, pero necesita que te acerques a Él y confíes… Clama a Dios en este instante: «Amado Padre, vacíame de todo miedo y angustia, descansa tu mano poderosa sobre mi hombro y que pueda sentir mis fuerzas renovadas y mi espíritu fortalecido. Dame la seguridad y valentía que sólo Tú eres capaz de brindar. Amén»