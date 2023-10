LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

4 de Octubre

Digamos una vez más que los santos son una alabanza al Espíritu Santo, porque nadie puede ser santo sin la gracia del Espíritu. Él, con su gracia, nos hace parecidos a Jesús. Eso está muy claro en San Francisco de Asís, a quien recordamos hoy.

El pobre de Asís es uno de los santos que mejor reflejan la pobreza, la alegría y el amor fraterno de Jesús. Pero la hermosura de su corazón podría expresarse sintéticamente como apertura. Todo lo existente era objeto de su amor, de su admiración o de su compasión fraterna, y por eso le cantaba a Dios por la «hermana luna», el «hermano fuego», la «hermana hierba». Así vemos cómo el Espíritu Santo no nos encierra en nosotros mismos, sino que nos pone en comunión fraterna con la realidad.

Su corazón pacificado no se resistía ni se llenaba de tensiones ante las contrariedades de la vida o de la naturaleza, sino que reaccionaba con un espíritu de feliz aceptación. Eso lo convertía en un modelo de permanente alegría.

Su mirada de amor cautivaba y exhortaba a vivir de otra manera. No necesitaba insistir ni presionar a los demás para obtener una respuesta generosa. Servía con sencillez el banquete del Evangelio que atrae por sí mismo, por su propia hermosura. Movido por el Espíritu Santo, Francisco salía permanentemente de sí mismo para adorar, para reconocer la belleza de las cosas, para servir con humildad a quien lo necesitara, para perdonar a quien lo ofendía. Su pequeña existencia, por estar completamente apoyada en el «altísimo y buen Señor», era una inestimable combinación de ternura y de vigor.

Su mensaje y la belleza de su testimonio provocaban conversión y reconciliación fraterna por donde pasaba. El beso que dio a un leproso refleja su capacidad de mirar a los demás con la mirada de Dios. Y el Espíritu Santo lo identificó tanto con Cristo, que le regaló las llagas que recibió en las manos, en el maravilloso encuentro con Jesús que vivió en el monte Alvernia. Es bello dejarse transformar por el Espíritu Santo de esa manera, porque mientras más nos parecemos a Jesús, más alegría podemos experimentar en la vida. Invoquemos al Espíritu Santo para que podamos vivir esa transformación.

PILDORAS DE FE🌾

En este día, siente la alegría del Señor y di: “Me siento feliz, Señor, porque sé que me quieres. Me siento feliz, Señor, porque sé que eres mi amigo.” ¿Qué es lo que crees que no puedes lograr? ¿En qué momento se te olvidó que Dios es quien te da las fuerzas para lograrlo todo? Creer en Dios, es, antes que nada, confiar en el amor que Él nos tiene. Nuestra fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que no vemos, pero que sabemos que recibiremos ¡Vamos! Hoy te invito a renovar fuerzas ¡No te des por vencido! ¡No te rindas! ¡Sé valiente! ¡Esfuérzate y da más de ti!