LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

14 de Octubre

El mundo está lleno de colores que le dan una hermosura tan rica y variada, para que nos alegremos y gocemos.

Pero algunas personas, por una deficiencia física, sólo pueden ver en blanco y negro. Otros pueden ver en colores, pero no saben valorarlo.

Eso también puede sucedemos en el nivel espiritual. El mundo está lleno de cosas lindas, de una variedad inmensa de cosas buenas. Pero a veces estamos tan limitados espiritualmente que nos parece que todo es gris.

Los árboles no nos dejan ver el bosque. Un problema no nos deja ver todo lo que está bien en nuestra vida, un temor oscurece toda nuestra esperanza.

Pidamos al Espíritu Santo que nos libere de esa enfermedad, para que podamos disfrutar y gozar con esa inmensa variedad de cosas bellas que hay en el mundo.

PILDORAS DE FE🌾

Se dice que el tiempo cambia las cosas, pero en realidad tienes que cambiarlas tú con el paso del tiempo, pon de tu parte y confía en el Señor. Sé que no es sencillo, pero debes mantener la alegría en medio de la angustia. La diferencia entre las personas felices y las tristes no es la ausencia de problemas sino la actitud con que se enfrentan. Revisa tu vida y date cuenta si las actitudes que están teniendo son coherentes con lo que deseas alcanzar. Ten en cuenta que a veces las cosas no saldrán como deseas, y con eso Dios puede decirte que tiene mejores planes para ti. Dios es tu amparo y fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Repite ahora: «Señor, te alabo por este día que me permites vivir. Dame hoy la fuerza y el ánimo que requiero para alcanzar todos mis proyectos. Dame la fortaleza para enfrentar los problemas y poder transformarlos en bendiciones. Amén».